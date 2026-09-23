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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 19:45

Em discurso duro na ONU, presidente do Irã acusa EUA e Israel de terrorismo

Pezeshkian disse que Teerã não vai abrir mão de seu programa nuclear e apresentou fotografias de crianças mortas na guerra

Pezeshkian disse que Teerã não vai abrir mão de seu programa nuclear e apresentou fotografias de crianças mortas na guerra

AFP
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Agências
O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, fez um discurso duro na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira (23), em Nova York, em que afirmou que Teerã não abrirá mão de seu programa nuclear, acusou Estados Unidos e Israel de terrorismo e levou fotografias de crianças iranianas mortas na guerra. A delegação dos EUA se retirou da plenária durante o discurso.
Na véspera, Donald Trump voltou a ameaçar destruir a população do Irã durante seu discurso. O americano disse que tem uma decisão importante a tomar: firmar um acordo com o país persa ou "aniquilar a República Islâmica e fazer isso rapidamente".

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