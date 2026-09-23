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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 15:44

Milei critica postura da ONU em relação às Malvinas e termina discurso com palavrão

Núcleo das críticas é o avanço dos projetos extrativistas nas ilhas à revelia das decisões argentinas

Núcleo das críticas é o avanço dos projetos extrativistas nas ilhas à revelia das decisões argentinas

TIMOTHY A. CLARY/AFP/JC
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Agências
O presidente da Argentina, Javier Milei, usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta quarta-feira (23), para criticar a postura da entidade em relação à disputa com o Reino Unido pelas ilhas Malvinas e terminou sua fala com um palavrão, algo que já havia feito no ano passado.
Antes de deixar a tribuna, despediu-se com seu mote: "Viva a liberdade, caralho!".
Sob o argumento de que "sempre é preferível dizer uma verdade desconfortável do que uma mentira confortável", o ultraliberal disse que as Nações Unidas viraram "uma organização inútil, que só serve para alimentar uma casta de parasitas fatalmente arrogantes disfarçados de burocratas bem intencionados".

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