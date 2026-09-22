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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:16

Lula critica ingerência externa nas eleições, sem mencionar EUA

Lula abriu os discursos de chefe de Estado no evento, função que cabe ao Brasil

Lula abriu os discursos de chefe de Estado no evento, função que cabe ao Brasil

ANGELA WEISS/ AFP/JC
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Agências
"Não somos quintal de ninguém", disse o presidente Lula (PT) em discurso na ONU nesta terça (22) marcado a constantes referências contrárias à interferência externa na América Latina. Sem mencionar nominalmente os Estados Unidos, o presidente falou reiteradamente sobre as ações do governo de Donald Trump.
"Voltamos a presenciar a ingerência externa em processos eleitorais", disse ele. "Diferências ideológicas não devem ser obstáculo para integração entre vizinhos. A democracia está em xeque", seguiu, após mencionar as interferências praticadas pela "maior potência militar do mundo" (os EUA).
O tema permeou sua fala e voltou com maior clareza ao final. Lula mencionou as eleições do próximo dia 4, nas quais concorre à reeleição e tem no senador Flávio Bolsonaro (PL) o seu maior adversário. Afirmou que o país terá um pleito transparente e competitivo.
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