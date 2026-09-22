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CapaPolíticaRelações Internacionais

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 11:41

ONU 'está falhando em livrar a sociedade do flagelo da guerra', diz Lula

Lula discursou nesta manhã na abertura da sessão de debates da ONU

Lula discursou nesta manhã na abertura da sessão de debates da ONU

TIMOTHY A. CLARY/AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (22), em discurso na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que todos os países são "reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança (CS) que não cumpre seu papel".

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