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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 12:54

Na ONU, Trump ameaça uso de força na América Latina e ressalta guerra do Irã

Trump dobrou a aposta ao dizer que Venezuela também tinha um aparato militar de ponta, mas nada deteve os EUA

Trump dobrou a aposta ao dizer que Venezuela também tinha um aparato militar de ponta, mas nada deteve os EUA

ANGELA WEISS/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua fala na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (23) para ameaçar o uso de força militar nas Américas, ressaltar a importância da guerra do Irã e criticar a ONU.
Se no ano passado, o presidente falou da vontade de vencer um prêmio Nobel e se gabou de, supostamente, encerrar guerras, Trump usou o plenário para aumentar pressões na América Latina. Afirmou que os cartéis são como o "Isis do Hemisfério Ocidental" — comparação com o grupo terrorista Estado Islâmico que já vinha sendo feita pelo governo americano. "Eles são inimigos em guerra com a civilização, usando assassinato, estupro, tortura e extorsão como instrumentos de terror", disse Trump.

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