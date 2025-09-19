Lula liga para emir do Qatar e critica bombardeios de Israel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou na quinta-feira (18) para o emir do Qatar, o xeique Tamim Bin Hamad Al Thani, para expressar solidariedade depois do ataque aéreo realizado por Israel em Doha, que visava líderes do grupo terrorista Hamas no exílio na capital qatari.

Lula expressou preocupação de que a ação comprometa os esforços conduzidos pelo Qatar para liberar reféns e defendeu a efetivação do Estado palestino. O ataque do Exército de Israel, feito no dia 9 de setembro, teve como alvo dirigentes da facção palestina que participam das negociações indiretas para encerrar o conflito na Faixa Gaza, o Hamas, que mantém uma base política no Qatar.

No entanto, o ataque não matou o alto escalão do grupo terrorista. A operação só teria atingido um alojamento dos membros que estavam envolvidos nas negociações de cessar-fogo, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores qatari, Majed al-Ansari.

Após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, defendeu no último sábado (13) sua decisão, dizendo que eliminar a liderança da facção encerraria a guerra na Faixa de Gaza. Depois, acusou o Qatar de financiar o grupo.

No telefonema, o emir do Catar agradeceu as manifestações do Brasil em repúdio ao ataque e saudou os resultados da Cúpula de Emergência de Países Árabes e Islâmicos convocada em 15 de setembro, que resultou em declaração de apoio ao Qatar.

O presidente Lula, por sua vez, agradeceu aos qataris por sediar, em Doha, no dia 3 de novembro, a primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no contexto da Segunda Cúpula de Desenvolvimento Social da ONU (Organização das Nações Unidas). O brasileiro convidou o emir a visitar o país e a participar da COP30, em Belém.

Lula também repudiou "violações de direito internacional humanitário" em Gaza durante o telefonema com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, feito após a ligação para o emir, na manhã desta sexta-feira (19).

Nela, ambos citaram o deslocamento forçado da população e os planos de Israel de ocupação dos territórios palestinos e destacaram a importância histórica da Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, que ocorre na próxima segunda-feira (22). Os dois devem se encontrar em Nova York, no contexto da Assembleia Geral da ONU, que ocorre em Nova York nos próximos dias.

Lula e Sánchez reforçaram suas expectativas de assinarem o Acordo Mercosul-União Europeia por ocasião da Cúpula do Mercosul em Brasília, marcada para dezembro. Na conversa, também compartilharam da importância estratégica do acordo birregional no atual contexto de guerra tarifárias e de ataques ao sistema multilateral de comércio, segundo o governo brasileiro.