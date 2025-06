Lucros industriais da China caem, mas fatores de crescimento sustentam perspectivas

Os lucros das principais empresas industriais da China caíram 1,1% anualmente nos primeiros cinco meses de 2025, mas o crescimento estável da receita e a melhoria no desempenho do setor sinalizaram uma perspectiva mais estável. As informações são da agência Xinhua.

As empresas industriais com receita anual de pelo menos 20 milhões de yuans (US$ 2,79 milhões) viram seus lucros combinados atingirem 2,72 trilhões de yuans durante o período de janeiro a maio, de acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE).

O número representa um aumento de 603,41 bilhões de yuans em comparação aos lucros totais registrados no período de janeiro a abril. A receita operacional dessas empresas aumentou 2,7% em termos anuais, e o crescimento estável deve apoiar uma recuperação contínua dos lucros nos próximos meses, disse o estatístico Yu Weining, do DNE.

Yu atribuiu o declínio nos lucros a uma combinação de fatores, incluindo demanda efetiva insuficiente, queda nos preços dos produtos industriais e efeitos de alta base dos rendimentos de investimentos no ano passado, que por si só reduziram o crescimento dos lucros em 1,7 ponto percentual.

Apesar da queda, vários indicadores apontaram para uma melhoria nas condições. O setor de fabricação de equipamentos continuou sendo um estabilizador importante, com lucros crescendo 7,2% anualmente durante o período, e forneceu um apoio significativo à estrutura geral de lucros industriais.

Sete das oito subindústrias do setor de fabricação de equipamentos registraram aumentos nos lucros, com eletrônicos, máquinas elétricas e equipamentos em geral apresentando ganhos de dois dígitos de 11,9%, 11,6% e 10,6%, respectivamente.

Ao mesmo tempo, as indústrias aeroespacial, de aviação e marinha também registraram um rápido crescimento nos primeiros cinco meses, impulsionando um aumento anual de 56% nos lucros combinados dos setores de ferrovia, construção naval, aviação e aeroespaço, destacando a vitalidade do desenvolvimento industrial de alta qualidade, observou Yu.

Notavelmente, os esforços intensificados do país em políticas de atualização e substituição de equipamentos continuaram a impulsionar as demandas. Os fabricantes de equipamentos gerais e para fins especiais registraram aumentos de 10,6% e 7,1% nos lucros, respectivamente, contribuindo juntos com 0,6 ponto percentual para o crescimento geral dos lucros.

Do lado do consumo, o programa de substituição de bens de consumo impulsionou fortes ganhos, com lucros em dispositivos de consumo inteligentes aumentando 101,5%, outros eletrodomésticos crescendo 31,2% e aparelhos de cozinha subindo 20,7%.

O país reservou 300 bilhões de yuans em títulos do Tesouro especiais de prazo ultralongo para apoiar o programa em 2025, com as duas primeiras parcelas do financiamento, totalizando 162 bilhões de yuans, emitidas em janeiro e abril. A terceira parcela do financiamento será alocada em julho para apoiar a implementação do programa, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

Indicadores industriais mais amplos já mostraram melhorias. Dados do DNE divulgados no início deste mês mostraram que a produção industrial da China cresceu 6,3% anualmente nos primeiros cinco meses.

Somente em maio, a produção industrial de valor agregado aumentou 5,8%, impulsionada pelo sólido crescimento da manufatura de ponta, da economia digital e do setor de novas energias, todos os quais estão impulsionando uma transformação industrial constante e apoiando o crescimento econômico geral.

Olhando para o futuro, Yu enfatizou a necessidade de manter o apoio da política proativa, expandir a demanda interna e acelerar as atualizações industriais impulsionadas pela inovação para sustentar o desenvolvimento de alta qualidade no setor industrial.