China reforçará laços comerciais com Ásia Central, diz Ministério do Comércio

O Ministério do Comércio da China afirmou que o país aprofundará ainda mais seus laços comerciais com a Ásia Central e promoverá a cooperação bilateral nas cadeias industriais e de suprimentos. As informações são da agência Xinhua.

Durante a recém-concluída segunda Cúpula China-Ásia Central, realizada em Astana, no Cazaquistão, o ministério assinou três documentos com autoridades competentes dos países da Ásia Central, com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica e comercial, facilitar o comércio e promover a cooperação em minerais verdes, disse o porta-voz do ministério, He Yadong, em uma coletiva de imprensa.

O ministério também firmou cinco documentos de cooperação bilateral com países relativos da Ásia Central, abrangendo áreas como relações econômicas e comerciais, investimento, comércio eletrônico e cooperação econômica e tecnológica, segundo ele. Na próxima etapa, o ministério tomará medidas para colocar em prática os principais consensos e resultados alcançados na cúpula, afirmou o porta-voz.

Para reforçar a cooperação comercial bilateral, a China expandirá as importações de energia, minerais e produtos agrícolas de alta qualidade dos países da Ásia Central, ao mesmo tempo que aumentará as exportações para a região de automóveis, eletrodomésticos, equipamentos de telecomunicações e produtos têxteis leves.

A China também ampliará sua cooperação com os países da região em setores emergentes, como veículos elétricos, biomedicina, novas energias e economia digital, além de trabalhar para aumentar o número de trens de carga China-Europa que passam por países da Ásia Central, disse.

Além disso, a China implementará as novas versões dos acordos de investimento assinados com o Cazaquistão e o Tadjiquistão, acelerará as negociações com o Quirguistão sobre acordos de comércio de serviços e investimentos, e apoiará o Uzbequistão e o Turcomenistão na adesão na Organização Mundial do Comércio, afirmou He Yadong.