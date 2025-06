China relata rápido crescimento de quase 50% no comércio de eletricidade sustentável

O volume de comércio de eletricidade sustentável da China ultrapassou 220 bilhões de quilowatts-hora nos primeiros cinco meses deste ano, marcando um aumento de quase 50% em termos anuais, de acordo com dados do setor divulgados em um fórum na quarta-feira. As informações são da agência Xinhua.

De acordo com estatísticas do Conselho de Eletricidade da China, com a capacidade e produção de nova energia do país aumentando constantemente, o fornecimento de energia de novas fontes está agora desempenhando um papel cada vez mais ativo e competitivo no mercado de eletricidade.

Em 2024, o volume de negociação baseado no mercado nacional de eletricidade de nova energia ultrapassou 1 trilhão de quilowatts-hora, respondendo por 55% da produção total de nova energia, de acordo com o conselho.

O volume de comércio de eletricidade orientado para o mercado da China aumentou de 1,1 trilhão de quilowatts-hora em 2016 para 6,2 trilhões em 2024, com sua participação no consumo total de eletricidade subindo de 17% para 63%, marcando uma mudança significativa na alocação de recursos elétricos em direção a um sistema orientado pelo mercado.

Yang Kun, vice-presidente executivo do Conselho de Eletricidade da China, disse que, nos últimos anos, a crescente demanda por consumo verde na China impulsionou a rápida expansão do comércio de eletricidade verde, ressaltando o valor ambiental da energia sustentável. O conselho continuará seus esforços para promover a transição verde e de baixo carbono no setor de energia e eletricidade, acrescentou.