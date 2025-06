Dados do IVA da China refletem crescimento econômico estável em maio

Os dados de fatura do imposto sobre valor agregado (IVA) da China divulgados pela Administração Geral de Impostos nesta sexta-feira (13) indicam que a economia chinesa permaneceu estável em maio, com forte impulso na manufatura, inovação e setor privado. As informações são da agência Xinhua.

A manufatura continuou sendo um importante estabilizador econômico, respondendo por 30,1% do total das vendas corporativas em maio. As vendas na fabricação de equipamentos aumentaram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com fortes desempenhos nas categorias de equipamentos ferroviários, navais, aeronáuticos e aeroespaciais, dispositivos de informática e telecomunicações e máquinas elétricas.

As indústrias de alta tecnologia continuaram a se expandir no mês passado, com vendas crescendo 15% anualmente. Os setores centrais da economia digital cresceram 11,2%, enquanto as despesas das empresas em tecnologias digitais aumentaram 10,9%.

Notavelmente, as vendas de robôs industriais e para fins especiais aumentaram 13,2% e 28,3%, respectivamente, ressaltando o progresso na manufatura impulsionada pela inteligência artificial. As empresas privadas também tiveram um crescimento robusto, já que as vendas delas representaram 72,3% do total das empresas e o aumento das vendas delas foi 0,9 ponto percentual acima da média nacional.

Enquanto isso, o crescimento nos setores manufatureiro e de alta tecnologia envolvendo empresas privadas superou a indústria geral em 1,3 e 0,7 pontos percentuais, respectivamente, em maio.