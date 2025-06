China revela ao capital privado mais de 3.200 novos projetos no valor de US$ 418 bilhões

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o principal órgão de planejamento econômico da China, disse nesta sexta-feira (20) que apresentou mais de 3.200 novos projetos ao capital privado, com um investimento total superior a 3 trilhões de yuans (US$ 418,44 bilhões). As informações são da agência Xinhua.

Esses projetos estão concentrados em setores-chave, como transporte, energia, conservação de água, novas infraestruturas, infraestrutura urbana, proteção ambiental, armazenamento e logística e manufatura. Em seguida, a comissão acelerará a melhoria do mecanismo de longo prazo para que as empresas privadas participem de grandes projetos nacionais.

Também incentivará as autoridades locais a apresentarem continuamente mais projetos ao capital privado, com o objetivo de estimular ainda mais a vitalidade do investimento privado.