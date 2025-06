China e EUA confirmam detalhes sobre marco de negociações comerciais em Genebra

As equipes econômicas e comerciais da China e dos Estados Unidos recentemente confirmaram os detalhes sobre o marco para implementar o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado durante suas conversas por telefone em 5 de junho e para consolidar os resultados das negociações econômicas e comerciais em Genebra, disse um porta-voz do Ministério do Comércio da China nesta sexta-feira (27). As informações são da agência Xinhua.