Israel ataca instalações militares no oeste do Irã; conflito entra no 11º dia

Israel anunciou que atacou locais de lançamento e armazenamento de mísseis terra-terra na província ocidental de Kermanshah, no Irã, nesta segunda-feira (23), 11º dia do confronto. Quinze aviões de guerra foram utilizados durante a ofensiva.

O novo conflito no Oriente Médio começou com ataques em larga escala de Israel contra o Irã no último dia 13 de junho, visando minar suas instalações nucleares e de mísseis, bem como seus líderes militares, de segurança e cientistas ligados ao programa nuclear da teocracia.Na noite de sábado (21), ose bombardeando três instalações nucleares iranianas. Fonte: Associated Press.