Trump ameaça com "ataques muito maiores" se Irã não aceitar paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desse sábado (21) que os ataques ao Irã foram "espetaculares", mas defendeu o fim do conflito no Oriente Médio. "O Irã, o valentão do Oriente Médio, deve agora fazer a paz. Se não o fizerem, futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis", disse Trump, em pronunciamento à nação, na noite deste sábado.



Em um rápido discurso, de menos de quatro minutos, o presidente americano voltou a fazer novas ameaças ao Irã caso o conflito com Israel não termine. "Isso não pode continuar. Haverá paz ou haverá uma tragédia para o Irã, muito maior do que testemunhamos nos últimos oito dias. Lembre-se, há muitos alvos restantes", afirmou.



Mais cedo, Trump anunciou um ataque bem-sucedido nas três principais instalações nucleares no Irã: Fordow, Natanz e Esfahan. "Os ataques foram um sucesso militar espetacular", avaliou, durante o pronunciamento.



De acordo com ele, o alvo deste sábado foi o "mais difícil de todos" e, talvez, "o mais letal".

"Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atrás desses outros alvos com precisão, rapidez e habilidade, a maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos", disse Trump.



O republicano agradeceu e parabenizou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e exércitos israelense e americano. Segundo ele, os EUA e Israel trabalharam como uma equipe e "avançaram muito" para acabar com uma "ameaça horrível" a Israel. "Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe Israel e Deus abençoe a América", concluiu.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou ainda no sábado, na rede social X que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os EUA "agiram com muita força", em referência aos ataques do governo americano a três instalações nucleares do Irã.

O primeiro-ministro de Israel disse ainda que ele e o povo de Israel agradecem ao republicano.



Netanyahu afirmou ainda que ele e Trump frequentemente dizem "paz através da força", no contexto em que "primeiro vem a força, depois vem a paz".



Em vídeo junto ao post, Netanyahu disse ainda que o "Trump agiu para derrubar o país mais perigoso e suas armas mais perigosas", sendo um ato que pode levar o mundo a um "futuro de prosperidade e paz".