Helicóptero cai na Índia e deixa 7 mortos dias após acidente aéreo matar 270 pessoas no país

Um helicóptero transportando peregrinos hindus caiu no início deste domingo, 15, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, matando sete pessoas a bordo, disseram autoridades locais. O helicóptero estava a caminho de Guptkashi, um importante local de peregrinação hindu no Himalaia, vindo da cidade templo de Kedarnath, quando caiu.Segundo autoridades locais, o acidente ocorreu poucos minutos depois da decolagem, em um voo que deveria durar 10 minutos. Ele acontece três dias após um voo da Air India cair do céu e matar pelo menos 270 pessoas no estado de Gujarat, no oeste da Índia.Na quinta-feira, 12, o Boeing 787 com destino a Londres atingiu um albergue de faculdade médica em uma área residencial da cidade noroeste de Ahmedabad minutos após a decolagem, matando 241 pessoas a bordo e pelo menos 29 em terra. Um passageiro sobreviveu.