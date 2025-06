Israel e Irã seguem a troca da ataques neste domingo

A situação segue tensa neste domingo entre Irã e Israel. O ministro de relações exteriores de Israel afirmou que a operação das Forças de Defesa do país continuará e que ainda tem "objetivos importantes a serem cumpridos". Apesar das tentativas de diálogo oferecida por líderes europeus, o governo iraniano suspendeu as negociações enquanto durarem os ataques.

O Exército de Israel informou o abatimento de 20 drones a caminho do país neste domingo. Isso ocorre após ter relatado o ataque a 80 alvos no Irã durante na noite anterior, incluindo as sedes do Ministério da Defesa e da Organização de Inovação e Pesquisa em Defesa, que supostamente supervisiona o programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irã, além de lançadores de mísseis, depósitos e locais de combustível de uso dual, disse o Exército. Na rede social X, o Ministério do Bem Estar de Israel diz que 742 pessoas ficaram desabrigadas devido a ataques iranianos. Algumas delas foram encaminhadas para hotéis.

Durante a manhã, o Irã disparou mísseis contra Israel antes do amanhecer de domingo, matando 10 pessoas, segundo equipes de resgate, enquanto aeronaves israelenses bombardearam instalações militares e nucleares, além de depósitos de combustível em Teerã, capital do Irã. Este é o terceiro dia de um conflito sem precedentes entre os dois países inimigos.



A petrolífera israelense Bazan informou que sua refinaria da cidade de Haifa, na região norte de Israel, sofreu danos em tubulações e linhas de transmissão durante os ataques de mísseis lançados pelo Irã esta noite. As instalações principais continuam operando, enquanto algumas das instalações dentro do complexo foram fechadas, afirmou a companhia em comunicado. Segundo a nota, não houve feridos. A empresa avalia os danos.

O Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou ainda que tem "evidências sólidas" de que as forças americanas apoiaram os ataques "das forças militares do regime sionista" contra o Irã. Mas "se a agressão (de Israel) cessar, nossas respostas também cessarão", disse.

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou apoio total às ações de Israel, enquanto advertiu o Irã de que pode evitar mais destruição concordando com um novo acordo nuclear. Abbas Araghchi, porta-voz do Irã, afirma que os Estados Unidos "são parceiros nestes ataques e devem assumir responsabilidade" sobre os danos causados à região.

No Irã, 78 pessoas morreram e mais de 320 ficaram feridas devido aos ataques. Em Israel, desde o início dos ataques iranianos na última sexta-feira (13) morreram 13 pessoas e 380 ficaram feridos.