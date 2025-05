Aeroportos em Beijing batem recorde em reembolso de impostos para viajantes do exterior

Nos primeiros quatro meses deste ano, as alfândegas dos dois principais aeroportos de Beijing lidaram com pedidos de reembolso de impostos para viajantes do exterior no valor de cerca de 369 milhões de yuans (US$ 51,36 milhões), um aumento anual de 79,41%, registrando um novo recorde histórico para o período, de acordo com as autoridades aduaneiras de Beijing. As informações são da agência Xinhua.

O reembolso de impostos na saída do país refere-se à política de devolver o imposto sobre o valor agregado (IVA) aos viajantes estrangeiros que compram produtos em lojas elegíveis, ao deixarem o país.

A política de trânsito sem visto de 240 horas aumentou significativamente o número de estrangeiros que visitam a China, afirmou a alfândega municipal. De janeiro a abril, a Alfândega de Beijing lidou com 7,07 milhões de passageiros de entrada e saída, um aumento anual de 22,3%. Enquanto isso, as autoridades aduaneiras supervisionaram 40.622 voos de entrada e saída no Aeroporto Internacional Capital de Beijing e no Aeroporto Internacional Daxing de Beijing, um aumento anual de 23,9%.

À medida que a China continua a otimizar sua política de reembolso de impostos para visitantes estrangeiros, o potencial de consumo do turismo de entrada está sendo plenamente explorado.

Durante o feriado do Dia do Trabalho deste ano, o número de pedidos de reembolso de impostos processados nos dois aeroportos de Beijing aumentou 105,14% em relação ao ano anterior, enquanto o valor total do reembolso aumentou 155,81% em termos anuais, segundo dados oficiais.

"Desde o início deste ano, observamos um aumento significativo no número de viajantes estrangeiros, o que se reflete claramente em nosso volume de processamento de reembolso de impostos", disse um funcionário da alfândega do Aeroporto Internacional Capital de Beijing. "Durante os turnos de pico, processamos até 50 a 60 pedidos de reembolso, um aumento substancial em comparação aos períodos anteriores".

A alfândega do Aeroporto Internacional Capital de Beijing agora possui vários balcões de reembolso de impostos nas áreas de embarque, o que ajudou a agilizar o processamento em meio à crescente demanda. Além disso, o espaço está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades fiscais, autoridades de turismo e a Capital Airports Holdings para esclarecer os procedimentos de reembolso de impostos por meio da mídia do aeroporto, sistemas multimídia e plataformas oficiais de novas mídias.