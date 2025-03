Viagens sem visto à China aumentam e revelam charme chinês ao mundo

As viagens transfronteiriças realizadas por estrangeiros à China em 2024 subiram 82,9% em relação ao ano anterior, chegando a 64,88 milhões. Entre elas, mais de 20 milhões de viagens de entrada foram efetuadas sem visto, um aumento anual de 112,3%, mostraram dados divulgados pela Administração Nacional de Imigração. As informações são da agência de notícias Xinhua.

O relaxamento abrangente dos requisitos de visto do país atraiu efetivamente turistas para a China no ano passado, disse Li Jun, pesquisador da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica do Ministério do Comércio.

A política de isenção de visto da China está em vigor desde dezembro de 2023, quando o país começou a testar a isenção unilateral de visto para França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Malásia. Agora, a política foi estendida para permitir que portadores de passaportes comuns de 38 países visitem o país por no máximo 30 dias sem visto.

Impulsionada pelas novas políticas de isenção de visto, a hashtag "#ChinaTravel" (Viajar na China) viralizou nas redes sociais online com mais de 1 bilhão de visualizações de postagens de viajantes compartilhando suas experiências na China. Um número cada vez maior de turistas internacionais está sendo atraído pelos marcos culturais, paisagens naturais e passeios pelas cidades do país.

As publicações de mais de 40 influenciadores turísticos globais que participaram de uma excursão pela China em meados de janeiro alcançaram mais de 80 milhões de usuários online até o momento, de acordo com estatísticas das organizadoras do evento, Trip.com Group e Tripadvisor.

Eva Gajewska, gerente de projetos da agência de viagens CT Poland, disse que seu escritório registrou um aumento no número de consultas desde que a China anunciou a extensão de sua política de isenção de visto para a Polônia em junho passado. "Muitos novos clientes foram atraídos pela política, o que tornou o planejamento de suas viagens muito mais fácil", observou ela, acrescentando que seus pacotes turísticos para a China já foram reservados até abril.

Durante o feriado da Festa da Primavera de 2025, a China recebeu mais de 3,43 milhões de turistas de 175 países e regiões. Enquanto isso, o volume de reservas de viagens de turistas estrangeiros para a China cresceu 203% em comparação ao mesmo período durante o Ano Novo chinês do ano passado, de acordo com um relatório divulgado pela agência de viagens online chinesa Ctrip.

A plataforma no exterior da Trip.com Group testemunhou um aumento de 7,5 vezes nas buscas por feiras de lanterna e de templo e teatros tradicionais durante a Festa da Primavera, ante o mesmo período do ano passado.