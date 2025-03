China aumenta apoio financeiro para estimular gastos do consumidor

A China anunciou uma série de medidas para otimizar o financiamento ao consumidor, com o objetivo de estimular o consumo e melhorar os serviços financeiros, disse o principal regulador financeiro do país nesta sexta-feira (14). As informações são da agência de notícias Xinhua.

A Administração Nacional de Regulação Financeira pediu às instituições financeiras que diversifiquem os produtos financeiros, aprimorem as soluções financeiras digitais e verdes e aumentem o apoio ao crédito para os principais setores de consumo -- incluindo atacado e varejo, acomodação, turismo, saúde e educação.

Os bancos são incentivados a emitir mais empréstimos pessoais ao consumidor, enquanto garantem o controle de risco, otimizam valores, prazos e taxas de juros de empréstimos e exploram a possibilidade de emissão e ativação de cartão de crédito online.

Para melhorar o ambiente de financiamento ao consumidor, os bancos devem padronizar os contratos de empréstimo, divulgar claramente os custos de financiamento e facilitar os serviços de pagamento para idosos e visitantes estrangeiros. As autoridades também fortalecerão a supervisão para combater a má conduta e proteger os direitos do consumidor, de acordo com a administração.