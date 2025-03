Tráfego ferroviário de passageiros da China atinge novo recorde nos primeiros dois meses

A rede ferroviária da China relatou um salto no tráfego de passageiros nos primeiros dois meses de 2025, impulsionado pela temporada de viagens da Festa da Primavera. No total, 738 milhões de viagens foram registradas em janeiro e fevereiro, marcando um aumento de 6,4% em comparação ao mesmo período do ano passado e atingindo um novo recorde, informou nesta sexta-feira a Administração Nacional de Ferrovias. As informações são da agência de notícias Xinhua.

LEIA TAMBÉM: Comércio exterior da China mostra desempenho estável e resiliência nos primeiros dois meses

Os trens de alta velocidade desempenharam um papel fundamental, com 544 milhões de viagens realizadas durante o período, representando 73,8% do total. Como uma ocasião para reuniões familiares, a Festa da Primavera, que caiu em 29 de janeiro deste ano, leva a uma temporada de viagens de 40 dias, frequentemente referida como a maior migração humana anual do mundo. A administração também disse que o investimento em ativos fixos do país no setor ferroviário somou 68,5 bilhões de yuans (US$ 9,55 bilhões) nos primeiros dois meses de 2025, subindo 5,1% em termos anuais.