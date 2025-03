Comércio exterior da China mostra desempenho estável e resiliência nos primeiros dois meses

Apesar dos desafios externos, o comércio exterior da China demonstrou desempenho sólido, melhorias estruturais e resiliência nos primeiros dois meses de 2025, de acordo com dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas (AGA) nesta sexta-feira (7). As informações são da agência de notícias Xinhua.

O valor total do comércio de mercadorias atingiu 6,54 trilhões de yuans (US$ 912,07 bilhões) durante o período, refletindo uma queda anual moderada de 1,2%, mostraram os dados. Lyu Daliang, diretor do Departamento de Estatística e Análise da AGA, disse que o comércio exterior da China permaneceu "geralmente estável" no período de janeiro a fevereiro, já que várias regiões e departamentos responderam ativamente aos efeitos adversos resultantes do ambiente externo.

Após excluir o impacto de fatores incomparáveis, as importações e exportações totais de mercadorias da China cresceram 1,7% em termos anuais nos dois primeiros meses de 2025, demonstrando plenamente a resiliência do desenvolvimento do comércio exterior da China, observou Lyu. As exportações aumentaram 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 3,88 trilhões de yuans, enquanto as importações caíram 7,3%, para 2,66 trilhões de yuans, revelaram os dados.

As exportações da China continuaram a apresentar melhorias estruturais nos dois primeiros meses. As exportações de produtos mecânicos e elétricos, que responderam por 60% do valor total das exportações, aumentaram 5,4% para 2,33 trilhões de yuans durante esse período.

As melhorias na produção e na demanda do setor manufatureiro doméstico, por sua vez, estimularam o crescimento das importações de produtos relacionados nos dois primeiros meses de 2025, disse a AGA.

Lyu também destacou que, com a aceleração do ritmo de retomada do trabalho e da produção pós-feriado da Festa da Primavera, o Índice de Gerentes de Compras se recuperou para a zona de expansão em fevereiro.

Setores como equipamentos gerais, máquinas e equipamentos elétricos testemunharam uma aceleração notável tanto na produção quanto na demanda, impulsionando um aumento nas importações de produtos relacionados, acrescentou ele.

Os dados desta sexta-feira também mostraram que a capacidade de inovação das empresas privadas da China continuou a aumentar no início de 2025. Nos primeiros dois meses, o valor total do comércio de mercadorias das empresas privadas totalizou 3,69 trilhões de yuans, marcando um aumento anual de 2%. Esse número representa 56,4% do valor total do comércio exterior da China durante o período.

Notavelmente, as importações e exportações de produtos de alta tecnologia por empresas privadas totalizaram 624 bilhões de yuans, representando quase metade do valor total do comércio desses produtos. A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) continuou sendo o maior parceiro comercial da China nos dois primeiros meses de 2025. Durante esse período, o comércio entre a China e os países da ASEAN atingiu um total de 1,03 trilhão de yuans - ou 15,8% do valor comercial geral da China, informou a AGA.