A China se opõe firmemente à ameaça dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos importados da China sob o pretexto de questões relacionadas ao fentanil, disse o Ministério do Comércio nesta sexta-feira (28). Se os Estados Unidos persistirem, a China tomará todas as contramedidas necessárias para proteger os direitos e interesses legítimos do país, disse um porta-voz da pasta em um comunicado. As informações são da agência de notícias Xinhua.

Ao mesmo tempo que afirmou que a China tomou nota da medida dos EUA, o porta-voz disse que a China declarou repetidamente que a imposição unilateral de tarifas extras viola as regras da OMC e prejudica o sistema de comércio multilateral.

A China é um dos países que possuem as políticas de controle de drogas mais rigorosas e os níveis mais altos de aplicação no mundo, e o país lançou ativamente a cooperação internacional de controle de drogas, incluindo com os EUA, disse o porta-voz. No entanto, os americanos ignoraram repetidamente fatos objetivos e já impuseram uma tarifa adicional de 10% sobre a China usando um pretexto semelhante e agora estão ameaçando impor mais tarifas novamente.

Tais ações são uma verdadeira transferência de culpa, que não só não ajuda a resolver seus próprios problemas, mas também pode aumentar a carga sobre as empresas e os consumidores dos EUA, além de prejudicar a estabilidade das cadeias de suprimentos globais, disse o porta-voz. A China espera que os EUA não repitam seus erros e retornem rapidamente ao caminho certo de resolver as diferenças por meio de um diálogo equitativo, acrescentou o porta-voz.