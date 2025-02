Indústria de máquinas da China mantém crescimento constante em 2024

A indústria de máquinas da China registrou um desempenho estável em 2024, apoiada pelo programa de atualização de equipamentos em larga escala do país e por uma série de políticas incrementais pró-crescimento, informou nesta sexta-feira a Federação Chinesa da Indústria de Máquinas (CMIF, sigla em inglês). As informações são da da agência de notícias Xinhua.

Em 2024, o valor agregado das principais empresas de máquinas aumentou 6% em relação ao ano anterior. As principais empresas referem-se àquelas com uma receita anual de negócio principal de 20 milhões de yuans ou mais (US$ 2,79 milhões). Entre os 122 principais produtos de máquinas monitorados pela federação, 72 tipos de produtos relataram um crescimento anual no volume de produção, representando 59% do total.

A capacidade de inovação da indústria de máquinas da China tem melhorado de forma constante, com a resiliência e a segurança de suas cadeias industriais e de suprimentos continuamente aprimoradas, disse a federação. As turbinas eólicas responderam por mais da metade da produção total de equipamentos de geração de energia do país no ano passado.

Em 2024, o comércio de veículos de nova energia representaram 40,9% do total de vendas de veículos novos do país, um aumento de 9,3 pontos percentuais em comparação com o ano anterior. Apesar do ambiente externo cada vez mais complexo, os fatores favoráveis que apoiam o desenvolvimento de alta qualidade da indústria aumentaram ainda mais, disse Luo Junjie, vice-presidente executivo da federação, acrescentando que a indústria deve manter um desempenho estável em 2025.