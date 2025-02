Reservas cambiais da China sobem para US$ 3,2 trilhões

As reservas cambiais da China totalizavam US$ 3,209 trilhões no final de janeiro, um aumento de US$ 6,7 bilhões, ou 0,21%, em comparação com o final de dezembro do ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (7). As informações são da da agência de notícias Xinhua.

De acordo com a Administração Estatal de Divisas, o índice do dólar norte-americano caiu no mês passado, enquanto os preços dos ativos financeiros globais subiram, impulsionados por dados macroeconômicos das principais economias e políticas monetárias e expectativas dos principais bancos centrais.

O aumento das reservas cambiais chinesas em janeiro foi resultado da combinação de fatores como variação cambial e mudanças nos preços dos ativos, informou um comunicado da Administração chinesa. A instituição destacou ainda que as condições fundamentais e as tendências de longo prazo que sustentam o crescimento econômico da China se mantêm sólidas, o que continuará dando suporte à estabilidade das reservas cambiais do país.