China anuncia taxação de petróleo, carvão, gás liquefeito e máquinas agrícolas dos EUA

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta terça-feira (4) a imposição de tarifas sobre diversos produtos fabricados nos Estados Unidos, em contraposição à taxação de bens chineses em 10% anunciada no sábado (1), pelo presidente norte-americano, Donald Trump. As tarifas entrarão em vigor na segunda-feira (10).



O carvão e o gás liquefeito serão taxados em 15%, enquanto o petróleo, as máquinas agrícolas e os veículos de grande potência oriundos dos Estados Unidos terão tarifas de 10%.

Casa Branca suspendeu em 30 dias a imposição de tarifas de 25% sobre produtos com origem no México e no Canadá Na segunda-feira (30), a Casa Branca informou que o Trump conversaria com o presidente da China, Xi Jinping, ainda nesta terça. Também na segunda, aapós abrir negociações com os dois países sobre o controle das fronteiras.

O Ministério do Comércio da China anunciou ainda o controle da exportação de produtos à base de tungstênio, telúrio, bismuto e molibdênio.

Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping não conversaram por telefone nesta terça-feira, de acordo com uma fonte norte-americana ouvida pela Dow Jones Newswires. Os dois líderes já teriam conversado antes sobre outros temas, mas o telefonema entre as autoridades era aguardado por conta da guerra tarifária entre os dois países.

Assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro reforçou a mensagem do governo de que o país "não está em guerra comercial", e sim em "guerra às drogas". Segundo ele, o objetivo é garantir a segurança das fronteiras e parar o fluxo de fentanil em direção aos EUA. "Estamos estudando os danos causados pelo déficit comercial de US$ 1 trilhão", ressaltou.

O assessor disse ainda que os cartéis mexicanos estão avançando rapidamente no Canadá. De acordo com ele, tanto Canadá quanto México concordaram em "começar um diálogo" sobre a questão. Sobre a possibilidade de uma tarifa universal a importações, Navarro disse que a opção ainda está na mesa.

Ainda na noite de segunda-feira, Trump decidiu adiar por um mês a taxação de 25% sobre produtos importados do Canadá, assim como já tinha feito com o México. Os acordos com os dois países envolveram promessas dos vizinhos americanos de reforçar a fronteira para coibir o tráfico de drogas e a imigração ilegal - justificativas do republicano para o tarifaço, que começaria a vigorar nesta terça.