Megafábrica da Tesla em Shanghai começa a exportar baterias de armazenamento de energia

A nova megafábrica da Tesla em Shanghai, no leste da China, exportou nesta sexta-feira (21) o seu primeiro lote de baterias de armazenamento de energia megapack, anunciou a empresa. Levou pouco mais de um mês após o lançamento da sua produção para realizar a sua primeira exportação, com as baterias sendo transportadas do porto de Shanghai para a Austrália. As informações são da agência de notícias Xinhua.

Essa exportação destaca a expansão adicional da Tesla no mercado global de armazenamento de energia e também ressalta a extensão de sua tecnologia de bateria de veículos elétricos para armazenamento de energia, de acordo com a empres

As baterias produzidas na fábrica em Shanghai abastecerão os mercados doméstico e da Ásia-Pacífico. O megapack é um dispositivo eletroquímico de armazenamento de energia que usa baterias de lítio, uma rota técnica dominante no setor de armazenamento de energia de novo tipo. Esse setor é caracterizado por períodos curtos de construção, layouts flexíveis e respostas rápidas, em comparação com o armazenamento por bomba convencional.

Aclamada pela empresa como um "marco", a nova megafábrica é a primeira de seu tipo construída pela Tesla fora dos Estados Unidos e a segunda fábrica da empresa em Shanghai, após a inauguração de sua Gigafábrica, em 2019. A fábrica em Shanghai foi construída com uma capacidade de produção anual inicial de dez mil unidades. Notavelmente, cada unidade Megapack pode armazenar mais de 3,9 megawatts-hora de energia - o suficiente para abastecer aproximadamente 3,6 mil residências por uma hora.

A Tesla prevê um aumento anual de pelo menos 50% em suas implantações de armazenamento de energia em 2025. "A megafábrica nos dá a capacidade de escalar a produção e a eficiência", disse Mike Snyder, vice-presidente da Tesla. "Podemos reduzir os custos de logística, bem como os custos dos produtos, e expandir os negócios para novos mercados".