Quem são os filhos de Trump? Conheça os herdeiros do presidente

Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos na segunda-feira (20) , e as pesquisas no Google por informações sobre os filhos do republicano dispararam. Dados do Google Trends indicam que o interesse pelo assunto atingiu seu pico de buscas no Brasil.

Trump se casou três vezes. A primeira foi com a modelo tcheca Ivana Trump, em 1977, com quem teve três filhos: Donald Jr., 46 anos, Ivanka, 43, e Eric, 40. Em 1993, casou-se com a atriz Maria Maples, com quem teve Tiffany, 31 anos. Atualmente, ele é casado com a modelo eslovena Melania Trump, com quem tem Barron, 18 anos. Ele tem dez netos, e o 11º está a caminho.

Durante sua campanha para presidente em 2024, Trump teve seus filhos e netos ao seu lado. Inclusive, em julho, sua neta mais velha, Kai, filha de Donald Jr., apareceu no palco da Convenção Nacional Republicana para fazer um discurso sobre seu avô.

"Para mim, ele é apenas um avô normal", disse Kai. "Ele nos dá doces e refrigerantes quando nossos pais não estão olhando. Ele sempre quer saber como estamos indo na escola."



Quem são os filhos de Trump?

Donald John Trump Jr., 46 anos

Donald Trump Jr. é um conselheiro político próximo de seu pai Samuel Corum/Getty Images/AFP/JC

Nascido em Nova York, em 31 de dezembro de 1977, Trump Jr. é o primogênito do presidente e da falecida Ivana Trump.

Groenlândia Ele é um conselheiro político próximo de seu pai, atuando como um defensor ferrenho e compartilhando das mesmas crenças, incluindo a acusação de que as eleições de 2020 foram fraudadas. Ele chegou a viajar para a, em um gesto que parecia apoiar a proposta de seu pai de comprar a região.

Além disso, ele desempenha um papel importante nos negócios da família como vice-presidente executivo da Trump Organization, um conglomerado de empresas que engloba imóveis de luxo, hotéis e resorts administrados pela família Trump.

Trump Jr. tem cinco filhos com sua ex-esposa, Vanessa: Kai Madison, 17 anos; Donald John III, 15; Tristan Milos, 13; Spencer Frederick, 12; e Chloe Sophia Trump, 10.

Ivana Marie Ivanka Trump, 43 anos

No primeiro mandato do pai na Casa Branca, Ivanka Trump foi uma das principais conselheiras Anna Moneymaker/Getty Images/AFP/JC

Nascida em 30 de outubro de 1981, em Nova York, ela se juntou aos negócios da família e trabalhou durante a campanha presidencial do pai.

Quando Trump se tornou presidente pela primeira vez, Ivanka e seu marido, Jared Kushner, desempenharam papéis como principais conselheiros na Casa Branca. No entanto, após a derrota nas eleições de 2020, ela se afastou dos negócios da família e da vida política para priorizar os filhos.

Ela é casada com Jared desde outubro de 2009. O casal tem três filhos: Arabella, 13 anos, Joseph, 11; e Theodore, 8.

Eric Frederick Trump, 41 anos

Eric Trump atua no comando dos negócios da família e ocupa o cargo de vice-presidente executivo da Trump Organization Kevin Lamarque/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Nascido em 6 de janeiro de 1984, em Nova York, Eric é o terceiro e mais novo dos filhos de Trump e Ivana. Ele também atua no comando dos negócios da família e ocupa o cargo de vice-presidente executivo da Trump Organization ao lado do irmão.

Ele é casado com Lara Lea Trump, que ocupa um cargo de destaque no Partido Republicano como copresidente do Comitê Nacional Republicano. O casal tem dois filhos: Luke, 7 anos, e Carolina, 5.

Tiffany Ariana Trump, 31

Após o divórcio de seus pais, em 1999, Tiffany Trump foi criada por sua mãe e manteve uma vida longe dos holofotes Kevin Dietsch/Getty Images/AFP/JC

Tiffany é a quarta filha de Trump e sua única filha com Maples. Ela nasceu em 13 de outubro de 1993, em West Palm Beach, Flórida, e foi criada na Califórnia. Após o divórcio de seus pais, em 1999, foi criada por sua mãe e manteve uma vida longe dos holofotes.

Diferentemente dos irmãos, Tiffany não trabalha para a Trump Organization e não desempenhou nenhum papel na administração da Casa Branca durante o mandato de seu pai.

Ela é casada com o empresário Michael Boulos desde novembro de 2022 e estão esperando seu primeiro filho.

Barron William Trump, 18 anos

Barron é o filho mais novo de Trump e seu único com Melania Jim WATSON/AFP/JC

Barron é o filho mais novo de Trump e seu único com Melania. Ele nasceu em Nova York, em 20 de março de 2006. Ele é calouro na Universidade de Nova York.

Melania disse no programa matinal Fox & Friends, que Barron desempenhou um papel importante na vitória de Trump por ajudar o pai a melhorar sua popularidade entre os eleitores da Geração Z.