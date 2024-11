Em embate acirrado, EUA encerra votação nesta terça

A votação para comandar a maior economia do mundo se encerra nesta terça-feira (5). Em uma das eleições mais equilibradas da história, as últimas pesquisas eleitorais nos Estados Unidos indicam que Kamala Harris e Donald Trump estão tecnicamente empatados - tanto no cenário nacional quanto nos estados-pêndulo para o resultado do pleito.

Uma pesquisa realizada pela CNN, por exemplo, aponta os candidatos com 47% das intenções de voto. No entanto, as eleições norte-americanas passam, principalmente, pela votação obtida por ambos nos estados-chave, levando em conta o sistema do Colégio Eleitoral em que cada estado tem um número específico de "delegados". Um candidato só é eleito presidente se conquistar o voto de 270 dos 538 delegados.

O candidato mais votado de um estado leva todos os delegados da área. Sendo assim, as últimas projeções apontam para uma eventual vitória de Trump, segundo a média das pesquisas de intenção de voto reunidas pelo jornal "The New York Times" e pelo projeto "FiveThirtyEight". Ou seja, o levantamento do periódico indica que o republicano venceria com 268 delegados, enquanto a democrata teria 251.

Entretanto, desde que Kamala entrou na disputa, em julho, há quase um consenso entre analistas: a eleição virou um cara e coroa. Desde agosto, pesquisas mostram estabilidade, variando um ou dois pontos para cada lado. Mas uma sondagem do instituto Selzer, divulgada no sábado, deixou os aliados de Trump apreensivos: em Iowa, Estado em que o republicano deveria nadar de braçada, a democrata está 3 pontos à frente (47% a 44%).

O resultado é surpreendente porque, desde o início da campanha Iowa nunca esteve entre os Estados considerados em disputa pelos dois candidatos, e uma vitória de Trump era dada como certa. O republicano venceu em Iowa em 2020 e 2016. O último democrata a levar o Estado foi Barack Obama, em 2008 e 2012.

Segundo a sondagem da Ipsos para a ABC News, Harris lidera com 49% entre eleitores prováveis no país inteiro, comparado com 46% de Trump. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. Ao todo, foram ouvidos 3.140 adultos entre 29 de outubro e 1º de novembro, dos quais 2.267 devem ir às urnas.

Já a última pesquisa nacional da NBC News apontou Trump e Harris numericamente empatados em 49%, com apenas 2% dos entrevistados ainda indecisos. O levantamento expôs uma profunda divisão de gênero: entre mulheres, Harris ostenta uma vantagem de 16 pontos porcentuais. Por outro lado, Trump está à frente da rival por 18 pontos porcentuais entre os homens. A margem de erro é de 3,1 pontos.

Outro diferencial das eleições dos EUA é o voto antecipado. De acordo com a CNN, mais de 77 milhões de pessoas já escolheram seu candidato em 47 estados e no Distrito de Columbia. O número é inferior ao último pleito. Em 2020, 110 milhões já haviam votado presencialmente na urna ou pelo correio. O número equivale a 70% de todos que votaram em Joe Biden ou Trump, na ocasião. Neste domingo, a própria Kamala Harris divulgou um vídeo informando que já havia votado pelo correio, incentivando seus eleitores que fizesse o mesmo.