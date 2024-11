Kamala e Trump brigam por votos da Pensilvânia, estado-chave mais decisivo nessas eleições

Com a previsão de um embate mais que acirrado para definir as eleições do Estados Unidos, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris escolheram a Pensilvânia para a busca de votos no último de campanha. O estado-pêndulo deve ser o mais decisivo para o pleito norte-americano.

A vice-presidente passou a segunda-feira toda na Pensilvânia, cujos 19 votos eleitorais oferecem o maior prêmio entre os estados que devem decidir o resultado do Colégio Eleitoral. Kamala visitou áreas de classe trabalhadora, incluindo Allentown, e encerrou com um comício noturno na Filadélfia, que contou com a presença de Lady Gaga e Oprah Winfrey.

Já Donald Trump fez quatro comícios em três estados, começando em Raleigh, na Carolina do Norte, e parando duas vezes na Pensilvânia com eventos em Reading e Pittsburgh. O republicano e ex-presidente fechou a campanha da mesma forma que encerrou as duas primeiras, com um evento noturno de segunda-feira em Grand Rapids, no Michigan.

Nas últimas semanas, os candidatos têm concentrado seus esforços de campanha nos estados-chave (Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Nevada e Wisconsin), com diversos comícios e eventos com indecisos e grupos étnicos segmentados para roubar votos do adversário.