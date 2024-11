Pesquisa aponta empate técnico entre Kamala e Trump nos estados-pêndulo

Na reta final das eleições presidenciais dos Estados Unidos, os candidatos Kamala Harris e Donald Trump disputam voto a voto os estados-pêndulo, aqueles que não têm uma preferência tradicional a um ou outro candidato e, portanto, são mais decisivos.

Em pesquisa publicada neste domingo (3) pelo jornal The New York Times em parceria com o Siena College, Kamala aparece ligeiramente à frente em Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin, enquanto Trump lidera no Arizona. Eles aparecem empatados em Michigan, Geórgia e Pensilvânia.

Os resultados nos sete estados, porém, estão dentro ou muito próximos da margem de erro amostral, de 3,5 pontos percentuais, o que significa que não há nenhuma liderança definitiva. Há décadas as pesquisas eleitorais não mostram os EUA enfrentando uma corrida presidencial acirrada em tantos estados. Esse cenário significa que o resultado permanece altamente incerto à medida que a campanha entra em sua etapa final.