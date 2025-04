Israel elimina tarifas sobre importações dos EUA e destaca importância da parceria bilateral

Israel aprovou nesta terça-feira ( 1º) a eliminação de todas as tarifas sobre importações de bens dos Estados Unidos, de acordo comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em conjunto com os ministérios de Finanças, Economia e Indústria.

• LEIA TAMBÉM: Senado aprova projeto que prevê medidas contra barreiras comerciais ao Brasil



A nota descreve os EUA como o "aliado mais próximo" e o "parceiro comercial mais significativo" de Israel. Segundo o governo israelense, cerca de 99% dos produtos americanos já eram livres de tarifas, dentro do escopo do acordo comercial EUA-Israel, e a isenção completa deve beneficiar apenas um número limitado de produtos, principalmente alimentos e importações para agricultura.



A decisão de isentar bens americanos ocorre na véspera do anúncio das tarifas recíprocas "contra todos os países" prometidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como resposta ao que o republicano classifica como "tratamento injusto" em relações comerciais. Trump alega que outros países possuem tarifas muito superiores às dos EUA, além de outras medidas que seriam responsáveis por aprofundar o déficit fiscal americano.



Em 2024, as exportações de bens israelenses para os Estados Unidos foram calculadas em US$ 17,3 bilhões e as de serviços são estimadas em US$ 16,7 bilhões, informou o governo israelense. "A redução das tarifas levará a expansão do acordo comercial entre EUA e Israel e fortalecerá relações estratégicas bilaterais, além de conter promessas aos consumidores israelenses de reduzir o custo de vida como possível", concluiu. A nota descreve os. Segundo o governo israelense, cerca de 99% dos produtos americanos já eram livres de tarifas, dentro do escopo do acordo comercial EUA-Israel, e a isenção completa deve beneficiar apenas um número limitado de produtos, principalmente alimentos e importações para agricultura.A decisão de isentar bens americanos ocorre na véspera do anúncio das, Donald Trump, como resposta ao que o republicano classifica como "tratamento injusto" em relações comerciais. Trump alega que outros países possuem tarifas muito superiores às dos EUA, além de outras medidas que seriam responsáveis por aprofundar o déficit fiscal americano.e as de serviços são estimadas em US$ 16,7 bilhões, informou o governo israelense. "A redução das tarifas levará a expansão do acordo comercial entre EUA e Israel e fortalecerá relações estratégicas bilaterais, além de conter promessas aos consumidores israelenses de reduzir o custo de vida como possível", concluiu.