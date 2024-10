Tempestade tropical mata ao menos 76 nas Filipinas

Pelo menos 76 pessoas morreram após a passagem da tempestade tropical Trami nesta sexta-feira (25) nas Filipinas. Outras 240 mil ficaram desabrigadas, e foram enviadas para centros de acolhida. Autoridades alertaram que fortes chuvas e ventos podem retornar à região na próxima semana.

As inundações — causadas por chuvas torrenciais que, em apenas dois dias, atingiram 391,3 milímetros, o equivalente a dois meses de precipitação em algumas áreas — deixaram moradores presos nos telhados de vilarejos completamente submersos, enquanto as equipes de resgate tentavam salvá-los.

A agência de defesa civil disse que as mortes e ferimentos relatados foram causados por deslizamentos de terra, inundações e outros incidentes relacionados à tempestade, principalmente na região central de Bicol.

Mais de 7.500 passageiros ficaram retidos em portos, e 36 voos foram cancelados na sexta, de acordo com o governo, enquanto o presidente Ferdinand Marcos Jr. direcionava assistência para as áreas mais afetadas. "A ajuda está a caminho. Ela virá por terra, ar e até mesmo por mar", disse ele na rede social X.

A Trami estava se movendo sobre o mar do Sul da China meridional em direção ao Vietnã, mas a agência meteorológica alertou que a tempestade poderia retornar e permanecer perto da costa na próxima semana.

As Filipinas costumam registrar uma média de 20 tempestades tropicais anualmente, frequentemente resultando em fortes chuvas e ventos, além de deslizamentos que geralmente deixam destruição e dezenas de mortos.

Um estudo recente indicou que as mudanças climáticas fazem com que as tempestades na região Ásia-Pacífico se formem cada vez mais perto da costa, fiquem mais intensas de maneira mais rápida e permaneçam em terra durante mais tempo, provocando maiores danos.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

Outro órgão ligado à ONU, o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês), já afirmou em relatório que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi causada pela ação humana.