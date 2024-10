Formação de ciclone causa danos em 51 cidades do Rio Grande do Sul

Um ciclone extratropical em formação sobre o Uruguai provocou danos em 51 cidades do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (24), houve registro de rajadas de vento de até 133,2 km/h em Igrejinha, cidade gaúcha de 35 mil habitantes, que sofreu queda de árvores e destelhamentos.

Duas pessoas ficaram feridas no estado. Em Sapucaia do Sul, uma mulher foi encaminhada para um hospital com ferimentos na cabeça, mas sem risco de morte. Em Erechim, uma pessoa se feriu enquanto colocava uma lona -a cidade teve mais de cem casas destelhadas ou danificadas de outras formas pelo vendaval, além de quedas de árvores.

Em Porto Alegre também foram registradas quedas de árvores e danos em residências, além de falta de energia.

Conforme o relato da Defesa Civil, em Santo Antônio da Patrulha, 28 casas e cinco escolas públicas foram destelhadas, e foram registradas quedas de árvores e postes. Em Sarandi, cerca de 400 pessoas foram afetadas por destelhamento parcial de residências. No município de Parobé há 12 pessoas desalojadas.

Igrejinha (133,2 km/h), Erechim (122 km/h) e Santa Maria (102 km/h) registraram os vendavais mais fortes. Em Porto Alegre, o vento chegou a 83 km/h nesta quinta-feira, diz a Defesa Civil com base em dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na manhã desta sexta, 40 mil mil clientes da CEEE Equatorial continuavam sem energia, com impacto maior em Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Terra de Areia. Já a RGE tinha 30,5 mil clientes desligados pelo temporal.

No Paraná havia 155 mil clientes sem energia nesta quinta, conforme informativo da Copel. Uma torre de energia elétrica caiu em Cascavel.

De acordo com a MetSul meteorologia, um complexo cenário meteorológico envolvendo a formação do ciclone, a presença de ar quente, pressão atmosférica muito baixa e a atuação de uma corrente de jato (vento) em baixos níveis da atmosfera vai favorecer a formação de temporais no centro-sul do Brasil nesta sexta.