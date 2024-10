Escola de Porto Alegre atingida pela enchente é reaberta após apoio de empresários

A comunidade do São Geraldo, um dos bairros porto-alegrenses mais atingidos pelas enchentes de maio, comemorou a retomada das aulas na Escola Municipal de Ensino Infantil Patinho Feio na manhã desta sexta-feira (25). Por iniciativa do Sindiatacadistas-RS, a instituição de ensino foi totalmente reformada. Como resultado, os alunos receberam um espaço ainda mais bonito do que aquele que tiveram de deixar há alguns meses.

De acordo com Carlos Cezar Schneider, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre (um dos que integram a entidade), a maioria dos seus associados estão instalados no 4º Distrito. Por isso, a região foi a escolhida para um investimento de R$ 820 mil na recuperação de duas escolas da região.

“Além de nossa atividade essencialmente sindical, acompanhando os interesses de todo o comércio atacadista, temos também o aspecto social. Então, resolvemos investir na educação, escolhendo esta para receber o montante de R$ 460 mil para reforma e a Meu Amiguinho, no bairro Floresta, que será reaberta na semana que vem, que contou com nosso aporte de R$ 360 mil”, destacou o dirigente.

Segundo Fábio Nogueira, engenheiro responsável pela obra, a água chegou a mais de 1,5 metros de altura na área da escola. “A partir de uma conversa com a diretora, fomos alinhando as necessidades principais do local. Assim, conseguimos modificar algumas coisas para melhor”, explicou. Com o valor recebido, conta o técnico, foi possível resolver demandas antigas, como toldos, calçadas e a colocação de um cercamento mais alto para maior proteção dos alunos. Também foi trocada toda a parte elétrica e alguns pontos do telhado.

Na avaliação do secretário de Educação de Porto Alegre, Maurício Cunha, a parceria entre o poder público e a entidade resultou em uma entrega acima do esperado. “Nas duas escolas que foram repaginadas fizemos muito além daquilo que era necessário por conta da enchente. A enchente foi uma catástrofe que causou muitos malefícios para Porto Alegre, mas nos uniu ainda mais”, pontuou.

Para a diretora da Escola, Viviane Michaloski, foi “uma alegria ver as crianças retornando às salas de aula em um lugar todo reconstruído e ainda mais lindo do que ela já era”. A Patinho Feito tem, atualmente, 30 alunos e capacidade de receber mais 14 crianças entre 4 anos e 5 anos e 11 meses.