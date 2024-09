Sindiatacadistas financia a recuperação de escolas afetadas pelas enchentes

Sindiatacadistas



Com o respaldo da sua Assembleia, o Sindiatacadistas aprovou a destinação de uma verba específica para a reconstrução de escolas de educação infantil severamente danificadas pelas enchentes. A entidade entende que, para que os colaboradores possam se concentrar no trabalho, é crucial que seus filhos tenham um ambiente escolar seguro e adequado.



Assim, em parceria com o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática de Porto Alegre, o Sindiatacadistas investiu diretamente na educação municipal. O foco está na revitalização de duas escolas de educação infantil.



Segundo Carlos Cezar Schneider, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre, que integra o Sindiatacadistas, "os efeitos da última tragédia climática foram destrutivos na Região Metropolitana e em especial em Porto Alegre". "O Sindiatacadistas, através de seus presidentes, decidiu aportar recursos financeiros nas reformas e revitalizações de duas escolas municipais, a Patinho Feio e a Meu Amiguinho", detalha Schneider.

Equipamentos utilizados pelas crianças foram danificados Sindiatacadistas/Divulgação/JC



O dirigente ressalta, ainda, que o sindicato realizou diversos contatos com autoridades municipais e assembleias com os associados. "A partir da aprovação dos investimentos, as obras estão em andamento", celebra.

Luiz Henrique Hartmann, vice-presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do RS, também integrante do Sindiatacadistas, ressalta o impacto do projeto. "O Sindiatacadistas, que representa 17 mil empresas no Rio Grande do Sul, optou por atender de maneira bem efetiva uma das atividades do Estado que foi amplamente atingida, que é a parte educacional. Dessa forma, escolheu o ensino infantil para apoiar o município de Porto Alegre na reconstrução de duas escolas", complementa Hartmann, acrescentando que um arquiteto e uma empresa de engenharia ficaram focados neste trabalho. As obras serão finalizadas ainda neste mês de setembro.



Essas ações refletem o compromisso do Sindiatacadistas em contribuir para o bem-estar das comunidades que fazem parte do seu ecossistema, entendendo que o apoio à educação básica é essencial para um futuro mais próspero e equitativo.



Sobre as escolas beneficiadas:





Escola Municipal de Ensino Infantil Patinho Feio: Localizada no bairro São Geraldo, na Praça Pinheiro Machado, a escola atende 38 alunos e está passando por uma reforma completa. As melhorias incluem limpeza e sanitização, substituição de portas, pisos e rodapés, reparos no telhado, pintura e renovação do pátio, que terá novas cercas e guarda-corpos de acessibilidade. As obras, iniciadas em 31 de julho de 2024, têm conclusão prevista para 90 dias, dependendo das condições climáticas. O investimento estimado é de R$ 460 mil.



Escola Municipal de Ensino Infantil JP Meu Amiguinho: Situada no bairro Floresta e atendendo 66 alunos, esta escola também está recebendo melhorias significativas, com investimento estimado em R$ 360 mil. As obras, que começaram em 5 de agosto de 2024, incluem reparos estruturais e melhorias na infraestrutura, com previsão de término em 90 dias, sujeito às condições climáticas.