Pepe Mujica é internado no Uruguai em meio a tratamento contra câncer

O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica foi internado na noite desta segunda-feira (26) e deve seguir no hospital por ao menos um ou dois dias após apresentar um mal-estar, informou o jornal local El País. Mujica tem um tumor no esôfago. Ele seguirá internado para a realização de exames.

O uruguaio de 89 anos fez tratamento de radioterapia, e seus próprios médicos já afirmaram que a recuperação tem sido difícil para o ex-presidente, que ainda assim compareceu a eventos nos últimos meses, deixando por alguns períodos sua famosa chácara na parte rural de Montevidéu.

No último domingo (25), porém, Mujica não compareceu ao Dia do Comitê de Base, uma celebração importante para a Frente Ampla, coalizão que o apoiou para a Presidência. No evento, realizado todo dia 25 de agosto, os comitês de base - como são chamadas as organizações da Frente Ampla mais próximas da população- fazem assembleias para eleger seus representantes.

"Simbolicamente, queridos companheiros, quero dar um abraço humilde em vocês", afirmou, em uma mensagem publicada nas suas redes sociais, no dia da celebração. Um dia depois, sua médica, Raquel Pannone, disse à agência de notícias EFE que a recuperação está custando muito ao ex-presidente.

"Fizemos radioterapia e isso gerou alguns sintomas dos quais ele não está conseguindo se recuperar completamente. Não é por causa de sua doença de base, não é porque tenha qualquer outra complicação. Pelo contrário, a evolução em relação ao tumor de esôfago foi muito boa", afirmou ela. "Estamos controlando e fazendo tudo o que for possível para que ele possa se recuperar."

Em entrevista publicada na semana passada pelo jornal The New York Times, Mujica falou sobre o tratamento. "Fizeram radioterapia em mim. Meus médicos disseram que correu bem, mas estou destruído", disse ele.

O político anunciou que estava com câncer no final de abril. Ele tem condições prévias que agravam seu quadro de saúde: carrega uma doença imunológica há mais de 20 anos que afeta, entre outras coisas, o funcionamento dos rins.

O Uruguai tem eleições presidenciais no final de outubro, quando Luis Lacalle Pou, opositor de Mujica, mas com quem mantém boa relação, deixará a Presidência. O ex-presidente se afastou da política em 2020, quando, devido à pandemia de coronavírus, renunciou ao cargo de senador que havia assumido após sair do poder, em 2015.