Yamandú Orsi toma posse e marca volta da esquerda ao Uruguai

O esquerdista Yamandú Orsi tomou posse neste sábado (1º) como presidente do Uruguai, marcando o retorno da esquerda ao poder no país latino-americano depois de cinco anos sob a centro-direita de Luis Lacalle Pou no ano em que se comemora 40 anos do fim da ditadura uruguaia.

Herdeiro político de José "Pepe" Mujica, Orsi, que lidera a coalizão de esquerda e centro-esquerda Frente Ampla, venceu as eleições do dia 24 de novembro com cerca de 50% dos votos, derrotando o candidato governista Álvaro Delgado, do Partido Nacional. Após uma transição tranquila, Orsi receberá a faixa de Lacalle Pou e governará o Uruguai até 2030.

Na cerimônia de posse, Orsi prestou juramento à Constituição na Assembleia Geral, o Parlamento uruguaio. Depois, na Praça da Independência, em Montevidéu, ocorreu a passagem da faixa e o discurso do presidente empossado.

O presidente Lula foi ao Uruguai e participou da cerimônia, assim como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, do Chile, Gabriel Boric, e o rei da Espanha, Felipe 6º. Antes da posse, Lula se encontrou com Orsi, Petro e Boric.

Ao chegar na cerimônia, Lula disse que acha "muito importante o Uruguai ter um presidente que acredita sistematicamente no fortalecimento da América do Sul e no fortalecimento da Unasul [União de Nações Sul-Americanas]".

Professor de história, Orsi tem 57 anos e foi duas vezes governador do departamento de Canelones, que circunda Montevidéu no mapa e reúne 520 mil habitantes, 15% da população de pouco mais de 3 milhões de pessoas do Uruguai. O novo presidente chega ao poder com seu partido no controle do Senado, mas sem maioria na Câmara dos Deputados, onde terá que negociar com a oposição.