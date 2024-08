Equipes de resgate buscam seis desaparecidos em naufrágio de iate na Itália

O Bayesian, um iate de luxo de bandeira britânica com 56 metros, estava ancorado a cerca de 800 metros de Ponticello, a 19 km a Leste da capital da Sicília, Palermo, na Itália, quando uma tempestade se formou por volta das 4h da manhã de segunda-feira.

A força dos ventos virou o iate, que afundou. Autoridades de proteção civil disseram acreditar que o navio foi atingido por uma tromba d'água (tornado sobre o mar).

Quinze dos 22 passageiros e tripulantes do Bayesian conseguiram escapar em um bote salva-vidas antes de serem resgatados por um veleiro próximo que também estava ancorado para enfrentar a tempestade, contou Karsten Borner, capitão do veleiro. Um corpo foi recuperado, identificado como o do chef a bordo. Seis pessoas ainda estão desaparecidas.

Mergulhadores da polícia retomaram as buscas nesta terça-feira (20), por seis pessoas, incluindo o britânico magnata da tecnologia Mike Lynch. Equipes de resgate relataram que os mergulhadores conseguiram chegar apenas à ponte da embarcação durante uma primeira busca, sem conseguir acessar as cabines abaixo do convés, que estavam bloqueadas por móveis que se deslocaram durante a tempestade que derrubou o iate.

As equipes presumem que os seis passageiros serão encontrados nas cabines abaixo do convés, dado o momento do naufrágio, mas ainda não conseguiram verificar sua presença lá através das vigias.

Angela Bacares, mulher de Mike Lynch, sobreviveu ao naufrágio. Entre os desaparecidos, de acordo com a agência de proteção civil, estava um dos advogados norte-americanos de Lynch, Christopher Morvillo, do escritório Clifford Chance, e sua mulher. Também desaparecido está Jonathan Bloomer, presidente do Morgan Stanley International e ex-chefe do comitê de auditoria da Autonomy, que testemunhou no julgamento de Lynch para a defesa, e sua esposa.