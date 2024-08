Biden enaltece legado e passa tocha para Kamala Harris na Convenção Democrata

Um esperado discurso de Joe Biden, um mês após desistir da corrida presidencial dos Estados Unidos, marcou a primeira noite da Convenção Democrata nesta segunda-feira, (19). Em uma fala enérgica, mas com tom de despedida, o presidente americano exaltou o legado de seu mandato, dividindo os créditos de seus feitos com sua vice-presidente Kamala Harris, para quem oficialmente passou a tocha da corrida presidencial.

Após ser apresentado pela sua esposa, Jill Biden, e pela sua filha Ashley, Biden repetiu "obrigado" dezenas de vezes ao subir ao palco da convenção, sendo recebido por gritos incessantes de "Thank you, Joe" ("Obrigada, Joe", em português) e "We love Joe" ("Amamos Joe"). Com uma fala firme e sem aparentes confusões, o democrata demonstrou uma postura diferente das dos últimos discursos e entrevistas, nos quais chegou a chamar Trump de seu vice-presidente."Tivemos um dos quatro anos de progresso mais extraordinários de todos os tempos, ponto final", disse Biden. "A covid não controla mais nossas vidas. Saímos da crise econômica para a economia mais forte do mundo inteiro... recorde de 16 milhões de novos empregos, crescimento recorde de pequenas empresas, mercado de ações recorde... salários em alta, inflação em baixa, muito em baixa, e continuando a cair", declarou.Biden declarou a apoiadores entusiasmados que eles têm uma "escolha fundamental" para fazer nas urnas em 5 de novembro, citando o que chamou de "uma agenda perigosa" de Donald Trump que ataca a liberdade e a democracia. "Trump diz que os Estados Unidos está perdendo, mas quem está perdendo é ele", afirmou.O democrata chamou Kamala de "" e disse que escolhê-la como sua companheira de chapa foi a melhor decisão que ele já tomou. Ele também se comprometeu a ajudar a eleger a nova chapa democrática, prometendo ser o "melhor voluntário" que Kamala e Walz já viram.Ele também usou seu discurso para falar sobre a guerra em Gaza, um assunto que poucos democratas mencionaram ao longo da noite. Biden prometeu "", e se referiu aos manifestantes que se reuniram em frente ao prédio onde está ocorrendo a convenção, para protestar contra o apoio dos EUA a Israel, afirmando que eles "têm um ponto".