Tragédia do submarino Titan completa um ano

Um ano após um submersível experimental implodir a caminho do Titanic, ainda há perguntas sem respostas. Esta terça-feira marcou o aniversário da tragédia do submarino Titan, que desapareceu a caminho do local do naufrágio histórico. Após uma busca de cinco dias que capturou a atenção do mundo, as autoridades disseram que a embarcação havia implodido e que todas as cinco pessoas a bordo morreram.