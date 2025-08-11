Trump avalia reclassificar maconha como droga menos perigosa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa, informou o The Wall Street Journal na última sexta-feira. A medida não legalizaria a cannabis, mas a transferiria para a Schedule III (Lista III). Atualmente, a maconha está na Schedule I (Lista I), o nível mais restritivo, ao lado de substâncias como a heroína.

O republicano comentou o assunto durante um evento beneficente em um clube de golfe em Nova Jersey, cujas cotas de participação chegavam a US$ 1 milhão. Segundo o jornal norte-americano, Kim Rivers, executiva-chefe da Trulieve -, uma das maiores empresas de maconha dos EUA, estava entre os convidados e conversou com Trump sobre a mudança na classificação da cannabis e a ampliação das pesquisas sobre seu uso medicinal.

Trump sinalizou interesse no tema. O governo de Joe Biden chegou a iniciar estudos para promover essa alteração, que facilitaria a compra e venda de maconha no país e tornaria a indústria mais lucrativa, mas não conseguiu concluir o projeto antes do fim do mandato. A proposta, além de aliviar as restrições à cannabis, também permitiria isenções fiscais para algumas empresas do setor e estimularia investimentos em pesquisas adicionais.