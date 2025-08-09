Porto Alegre,

Publicada em 09 de Agosto de 2025 às 09:57

Tiroteio na Times Square em Nova York deixa três feridos

Uma pessoa foi detida e está sendo interrogada sobre o caso, segundo a polícia

Uma pessoa foi detida e está sendo interrogada sobre o caso, segundo a polícia

PATR?CIA COMUNELLO /ESPECIAL/JC
Agência Estado
Três pessoas ficaram feridas durante um tiroteio na Times Square, em Nova York, informou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) neste sábado (9).Uma pessoa foi detida e está sendo interrogada sobre o caso, segundo a polícia. Ainda não foram apresentadas acusações.Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local, policiais cercando um veículo e prestando socorro a feridos que estavam no chão. Várias pessoas foram hospitalizadas, mas, segundo a polícia, seus ferimentos não são graves.O tiroteio ocorreu à 1h20min. Até agora, não foram divulgados detalhes sobre como o incidente aconteceu.Nova York registrou uma queda significativa na violência armada este ano. Até 3 de agosto, a cidade contabilizou o menor número de tiroteios em décadas, uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado.
