Colisão de trens deixa oito mortos e dezenas de feridos na Índia

Um acidente ferroviário deixou ao menos oito mortos e dezenas de feridos depois que um trem de carga colidiu com um trem de passageiros no Leste da Índia nesta segunda-feira (17). O Expresso Kanchenjunga, que circula entre a cidade de Calcutá e Silchar, foi atingido por um trem de carga ao sul da cidade de Siliguri, de acordo com o ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee.

Um total de 52 pessoas foram internadas em um hospital da região, das quais nove estão em estado "muito grave", disse o superintendente da unidade, Sanjay Mallick, à CNN. Outros têm fraturas leves, disse ele.

O acidente ocorre um ano após a Índia sofrer um dos piores desastres ferroviários da história do país, no qual mais de 200 pessoas morreram e outras 900 ficaram feridas no Estado de Odisha, quando um trem de passageiros descarrilou e vários vagões que capotaram foram atingidos por outro trem que viajava no sentido oposto.

LEIA TAMBÉM: Enchentes causam mortes e forçam retirada de milhares na Alemanha

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o acidente de Bengala Ocidental como "entristecedor" e enviou uma mensagem de condolências às famílias afetadas. "Rezo para que os feridos se recuperem o mais rápido possível. Falei com autoridades e fiz um balanço da situação. As operações de resgate estão em andamento para ajudar os afetados", escreveu Modi no X, antigo Twitter.

De acordo com a CNN, a degradação da infraestrutura na Índia é frequentemente citada como causa de atrasos no trânsito de trens e de numerosos acidentes ferroviários. Embora as estatísticas governamentais mostrem que os acidentes e descarrilamentos têm diminuído nos últimos anos, eles ainda são tragicamente comuns, diz a emissora americana.