Tumulto em caminho para festival religioso da Índia mata 18

Pelo menos 18 pessoas morreram durante tumulto na principal estação ferroviária da capital da Índia, Nova Déli, no sábado (16), quando passageiros se apressavam para pegar os trens para participar do evento religioso mais populoso do mundo.

A vítima mais jovem tinha 7 anos e a mais velho 79, de acordo com a mídia indiana, citando uma lista fornecida pela polícia. Todos, exceto quatro dos 18 nomes mencionados, eram mulheres. Mais de uma dúzia dos feridos estão sendo tratados no hospital.

A confusão ocorreu no sábado por volta das 20h locais (11h30 em Brasília) em duas plataformas onde os passageiros se apressavam para subir nos vagões que seguiam para a cidade de Prayagraj, onde o festival hindu Maha Kumbh Mela está acontecendo, segundo relatos da mídia.

Atishi, a ministra-chefe do território da capital nacional, disse na rede social X que muitas das vítimas eram peregrinos que estavam indo para o festival, conhecido como o maior evento religioso do mundo. Ele acontece a cada 12 anos na cidade de Prayagraj e termina agora em 26 de fevereiro. A estimativa dos organizadores é que, em seis semanas, o Maha Kumbh Mela atraia 400 milhões de peregrinos. Fiéis se banham na confluência dos rios sagrados Ganges e Yamuna para expiar seus pecados, de acordo com a tradição.

A mídia mostrou imagens e vídeos de multidões de pessoas caindo umas sobre as outras após o incidente, enquanto a polícia e equipes de socorro trabalhavam para tentar aliviar a confusão. "Havia um mar de gente na estação ferroviária, e a multidão avançou em direção ao trem que ia para Prayagraj", disse uma mulher ao canal de notícias India Today. "Perdi meus pertences e mal sobrevivi."

"Posso confirmar 15 mortos no hospital. Eles não têm nenhuma ferida aberta", disse a médica Ritu Saxena, do hospital Lok Nayak na capital indiana, ao explicar que provavelmente morreram "por hipóxia [falta de oxigênio] ou talvez por traumatismos fechados". Ela disse que havia 11 feridos, a maioria em condição estável.

A emissora de televisão NDTV informou sobre três mortos a mais no incidente, citando um responsável de outro centro hospitalar da cidade.

O ministro ferroviário Ashwini Vaishnaw disse que foi ordenada uma investigação sobre o incidente. "Este é um incidente muito trágico e rezamos por aqueles que perderam suas vidas." O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, declarou estar entristecido pela confusão. "Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos", escreveu no X.

Dezenas de pessoas foram mortas em confusão antes do amanhecer no mesmo festival hindu no mês passado, quando dezenas de milhões de hindus se reuniram para tomar um banho nas águas sagradas do rio no dia mais promissor do festival de seis semanas. A Índia testemunhou vários tumultos, a maioria em festivais ou reuniões religiosas.

O vice-governador de Déli, VK Saxena, visitou alguns dos feridos no hospital, de acordo com a mídia local. Houve vários acidentes ferroviários na Índia nos últimos dois anos, incluindo uma colisão de trens em 2023 que matou pelo menos 288 pessoas. A rede ferroviária da Índia é a quarta maior do mundo e está passando por uma atualização de US$ 30 bilhões (cerca de R$ 171 bilhões) como parte do esforço de Modi para aumentar a conectividade.