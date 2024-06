Lula diz que Putin e Zelensky gostam da Guerra da Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (13) que seus homólogos da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodimir Zelensky, respectivamente, estão "gostando da guerra" em curso no Leste Europeu há mais de dois anos. O conflito vem provocando milhares de mortes e destruição.

"Se o Zelensky diz que não tem conversa com o Putin, e o Putin diz que não quer conversa com o Zelensky... ou seja, é porque eles estão gostando da guerra. Porque, se não, já tinham sentado para conversar e tentar encontrar uma solução pacífica", afirmou o presidente brasileiro na Suíça.

Lula viajou ao país europeu para participar da reunião anual da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O líder petista também se encontrou com a presidente da Suíça, Viola Amherd, que o convidou a participar de uma conferência de paz que será organizada pelo governo suíço na cidade de Lucerna.

O brasileiro recusou o convite sob o argumento de que uma solução para a crise só deve ocorrer quando Rússia e Ucrânia estiverem representadas. Moscou não participará da conferência, e o Kremlin disse, em maio, que não vê sentido na iniciativa.

"A guerra é feita por duas nações. Se você quiser encontrar a paz, tem que colocar os dois numa mesa de negociação. Se você coloca só um lado, você não quer paz", disse Lula. A diplomata escolhida para ser observadora do Brasil na conferência da Suíça é a embaixadora do País em Berna, Claudia Buzzi.

Após a conversa, o Palácio do Planalto divulgou nota: "O presidente cumprimentou a Suíça pela organização da conferência, mas reiterou a posição do Brasil de que uma solução para a crise demandaria a participação de representantes dos dois lados do conflito. E reiterou o interesse do Brasil de participar e ajudar a viabilizar discussões de paz entre as duas partes."

Após a reunião, Lula partiu para a Itália, mais precisamente para a região de Puglia, onde participa do encontro de líderes do G-7, grupo que envolve Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil vai participar como convidado do evento, que ocorre até o sábado.

O presidente se reunirá ainda com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ainda está na programação, um encontro com Papa Francisco.