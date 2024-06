Lula se reunirá com Papa Francisco, Macron, Modi e Von der Leyen no G-7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião bilateral com o Papa Francisco nesta semana na Itália. Lula viaja à Europa no fim da semana para participar de reunião da Organização Internacional do Trabalho (OIT), nesta quinta-feira (13), em Genebra, e da Cúpula do G-7, de 13 a 15 de junho, na Itália.

Lula também terá reuniões com o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. A reunião com o Papa foi a única solicitada pelo próprio Lula.

Há ainda ao menos quatro pedidos de reuniões bilaterais já formalizados ao governo brasileiro que ainda não foram respondidos. Estão entre os temas da reunião do G-7, a inteligência artificial, energia, África e mediterrâneo.

O presidente brasileiro embarca rumo à Europa na noite desta quarta-feira, do Rio de Janeiro, onde tem agenda prevista durante o dia. O petista desembarca, primeiro, em Genebra, onde participa da reunião da OIT.

Segundo o embaixador Carlos Márcio Cozendey, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos, Lula foi convidado para ser o copresidente da Coalizão Global para a Justiça Social, junto do diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo. Na sequência, Lula vai à Itália para o encontro do G-7. A sessão principal será na sexta. Assim como os demais líderes, o presidente terá direito a uma fala de cinco minutos. As reuniões bilaterais ocorrerão na manhã da própria sexta (quando deve ocorrer o encontro entre Lula e o Papa Francisco) e na manhã de sábado.