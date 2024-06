Kim Jong Un cita 'camaradas de armas' enquanto relatos sugerem ida de Putin à Coreia do Norte

Ao mesmo tempo em que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, segue elogiando a expansão do relacionamento de seu país com a Rússia, relatos sugerem que o presidente russo, Vladimir Putin, visitará em breve a Coréia do Norte para realizar sua terceira reunião com Kim. Segundo informações, os comandantes buscam promover, através do estreitamento de laços, uma troca de favores.

Jong Un tem pressionado para reforçar as parcerias com a Rússia e a China, numa tentativa de fortalecer a sua posição regional e lançar uma frente unida contra os Estados Unidos. Nesta quarta-feira (12), o norte-coreano enviou a Putin uma mensagem de felicitações em comemoração ao Dia Nacional da Rússia, de acordo com a Agência oficial de Notícias da Coréia do Norte.

"Graças ao significativo encontro entre nós no porto Vostochney em setembro do ano passado, as relações amistosas e cooperativas desenvolveram-se em uma relação inquebrável de camaradas de armas", disse Kim na mensagem.

A cooperação militar e econômica entre o país asiático e a Rússia aumentaram acentuadamente desde a visita de Kim em 2023. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e os seus parceiros acreditam que a Coreia do Norte forneceu mísseis e outras armas convencionais à Rússia para apoiar a sua guerra na Ucrânia em troca de tecnologias militares avançadas e ajuda econômica.



Os novos comentários de Kim foram feitos no mesmo momento em que relatos da mídia disseram que Putin deverá visitar a Coreia do Norte já na próxima semana. Se concretizado, seria a sua terceira reunião de cúpula. A primeira aconteceu em abril de 2019.