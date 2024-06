Itamaraty questiona governo Milei sobre paradeiro de 143 foragidos dos atos de 8/1

O Ministério das Relações Exteriores enviou à Argentina uma consulta formal para tentar descobrir o paradeiro de 143 brasileiros investigados por participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro, e que são considerados foragidos da Justiça no Brasil. A suspeita é que eles tenham ingressado e estejam em território argentino, para escapar de prisões e condenações no País.

Informações da Polícia Federal (PF) dão conta de quee fizeram pedidos de refúgio ao chegar no país vizinho. A PF prepara os processos burocráticos para solicitar a extradição deles.Por meio da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, o ministério repassou à chancelaria da Argentina, na sexta-feira (7), um ofício do Supremo Tribunal Federal (STF), instância em que o caso é julgado, com pedido de colaboração para que oInvestigadores da PF querem descobrir se eles ingressaram no país de fato, se lá permanecem e em que condição migratória - como turistas, com pedido de residência com base nos acordos do Mercosul ou ainda se formalizaram pedidos de refúgio ou de asilo político.Cada instrumento legal possui um tratamento diferente, perante a legislação internacional e do país vizinho, segundo um diplomata.A fuga para a Argentina teria sido pensada pela vinculação ideológica com o presidente Javier Milei e pelas facilidades de ingresso - os cidadãos brasileiros não precisam de passaporte, podem usar apenas o RG, e podem ingressar por via terrestre, aérea ou marítima.ou já no território do país. Já o refúgio deve ser solicitado no momento do ingresso e justificado por algum tipo de perseguição.Cabe à Comissão Nacional de Refugiados (Conare) da Argentina, um órgão de composição mista, fazer uma entrevista com o solicitante, avaliar e decidir caso a caso. Enquanto não há decisão, aAssim como o Brasil, a Argentina signatária de tratados que obrigam o Estado a analisar os pedidos de refúgio, o que pode criar obstáculos e retardar uma extradição. Se negado, o pedido de refúgio segue para avaliação da Justiça local, em primeira instância.