Rússia lança mísseis contra Kiev e Kharkiv, as duas maiores cidades da Ucrânia

Mísseis russos atingiram as duas maiores cidades da Ucrânia na manhã desta terça-feira (23), danificando prédios de apartamentos e matando pelo menos seis pessoas, depois que Moscou rejeitou qualquer acordo para encerrar a guerra de quase dois anos.

O bombardeio russo incluiu mais de 40 mísseis balísticos, de cruzeiro, antiaéreos e guiados, disseram autoridades. A ação feriu pelo menos 20 pessoas em quatro distritos de Kiev, a capital, incluindo um menino de 13 anos, segundo o prefeito Vitalii Klitschko.

Em Kharkiv, no Nordeste da Ucrânia, o ataque feriu 42 pessoas, à medida que os mísseis danificaram cerca de 30 edifícios residenciais e estilhaçaram quase mil janelas de apartamentos durante o tempo gelado, disse o governador regional Oleh Syniehubov. O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que a temperatura na cidade era de -7º.

Uma seção inteira de um edifício residencial de vários andares foi destruída, deixando um número desconhecido de pessoas presas no local, disse Terekhov. Situada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, Kharkiv tem sentido com frequência o impacto da campanha de inverno da Rússia, com ataques de longo alcance que geralmente atingem áreas civis.

Os ataques mantêm os ucranianos tensos, enquanto a linha de frente de 1.500 quilômetros quase não se moveu. A incapacidade de ambos os lados de desferir um golpe decisivo no campo de batalha empurrou o combate para a guerra de trincheiras e de artilharia. Analistas dizem que as forças do Kremlin armazenaram mísseis no final do ano passado para dar início a uma campanha de bombardeios aéreos no inverno.