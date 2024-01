Rússia lança nova rodada de mísseis contra alvos em toda a Ucrânia

Na madrugada desta segunda-feira (8), a Rússia lançou uma nova rodada de mísseis hipersônicos e de cruzeiro contra alvos ucranianos, atingindo áreas próximas às linhas de frente no Leste, bem como em pontos do centro e oeste do país. De acordo com relatos, pelo menos quatro civis morreram e 30 ficaram feridos.

Analistas e autoridades ocidentais haviam alertado anteriormente que a Rússia estava acumulando mísseis de cruzeiro para preparar uma estratégia de bombardeios durante o inverno, enquanto o mau tempo mantém praticamente paralisados os 1,5 mil quilômetros de linha de frente após 22 meses de guerra.

Diferentemente do inverno passado, quando as forças do Kremlin atacaram a rede elétrica ucraniana, a Rússia agora está mirando na indústria de defesa de Kiev. No entanto, os ataques quase diários têm atingido áreas civis repetidamente. Os ataques de segunda-feira atingiram várias áreas urbanas, incluindo residências e um centro comercial, em toda a Ucrânia.

A Rússia disparou 51 mísseis de vários tipos, além de oito drones Shahed, contra a Ucrânia, disse o comandante-chefe ucraniano Valerii Zaluzhnyi. A Força Aérea da Ucrânia interceptou 18 dos mísseis de cruzeiro e todos os drones, acrescentou.